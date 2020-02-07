С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО

09:17, 07 февраля 2020, ПАИ

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил Псковскую областную клиническую больницу. В сопровождении главы региона Михаила Ведерникова он осмотрел ряд отделений, познакомился с персоналом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Главный врач областной больницы Анатолий Волков рассказал, что у медучреждения 24 здания, общая площадь — 10 га. В больнице работает 1068 сотрудников: 184 врача, 418 человек среднего медицинского персонала, 466 сотрудников из числа младшего медицинского персонала и немедицинского персонала.

В медучреждении 566 коек по 19 профилям, консультативная поликлиника с фактической мощностью на 286 посещений в смену, диагностический центр, включающий 11 диагностических отделений, в том числе и компьютерную и магнитно-резонансную томографию, отделение экстренной и консультативной медицинской помощи с оборудованием на территории больницы вертолетной площадки, региональный сосудистый центр и травмоцентр I уровня.

Александру Гуцану рассказали о новом оборудовании, которым оснащены операционные. Оно позволяет проводить срочные операции по стентированию, эндоскопии, коронографии. Оборудование поступило по нацпроекту «Здоровье». В операционной есть возможность проведения онлайн консультаций, это позволяет прибегать к помощи коллег из других городов.

Михаил Ведерников отметил, что перечисленные ранее заболевания — ведущие причины смертности в регионе. В 2020 году в планах поставка такого оборудования в Великие Луки.

Познакомился полпред и с врачами диагностического отделения. Здесь размещены самые современные аппараты УЗИ, которые позволяют, к примеру, выявлять врожденный порок сердца, ишемическую болезнь сердца, исследовать данный орган как в состоянии покоя, так и под нагрузкой, проводить иследования через пищевод. Специалист, который работает с данным аппаратомподелилась своими впечатлениями от работы - о таком оборудовании медики могут только мечтать. Это не просто комфорт в работе, но и реальная помощь пациентам - раннее диагностирование заболеваний, уточнение диагнозов, корректировка в последующем курсе лечения.