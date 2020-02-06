Рыболовное судно под флагом России затонуло у берегов Эстонии

10:25, 07 февраля 2020, ПАИ

В ночь на 7 февраля у берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер. Как сообщает ТАСС, семерым членам экипажа удалось спастись.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии получил сигнал бедствия с судна в четверг в 23:40 (в пятницу в 0:40 по-московскому времени) в 15 морских милях к северу от полуострова Юминда. Рулевое управление передавшего сигнал траулера вышло из строя, две секции наполнились водой. На борту пропало электричество.

Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот с членами экипажа и поднял их на борт.

Двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки, еще пятерых эстонский полицейский вертолет доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу для медицинской проверки. Все члены экипажа - граждане России.