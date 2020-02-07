Более тысячи соотечественников переехали в Псковскую область по программе переселения в 2019 году

12:07, 07 февраля 2020, ПАИ

В Псковскую область по государственной программе переселения в 2019 году переехали 1066 соотечественников, сообщил на пресс-конференции 7 февраля заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин. 74% прибывших в регион - люди трудоспособного возраста, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Программа востребована у граждан Таджкистана, Узбекистана, Молдовы, Украины. В основном прибывшие селятся в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах», - уточнил Андрей Калинин.

По его словам, в 118 случаях принято решение об отказе участия в госпрограмме. Причинами для вынесения такого вердикта становилось предоставление со стороны соотечественников ложных сведений или их неспособность подтвердить свою квалификацию.

Сотрудники регионального УМВД провели несколько видеоконференций с представительствами министерств внутренних дел за рубежом, во время которых предоставляли информацию о социальной поддержке, возможности получения образования, трудоустройства, обеспечению жильем, о размере компенсационных выплат и сроках оформления документов для вновь прибывших соотечественников.

Андрей Калинин отметил, что большинство переехавших стремятся получить гражданство России. В целом в 2019 году за гражданством обратились 1895 человек (в том числе участники программы переселения), что на 23% больше, чем в 2018 году. В упрощённом порядке гражданство получили 182 переселенца из Донецкой и Луганской республики.