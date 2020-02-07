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Общество

Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов

В составе аппарата администрации Псковской области создано новое подразделение - управление проектной деятельности. Оно будет заниматься координацией и мониторингом реализации в регионе национальных проектов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам реализации нацпроектов в регионе с участием полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что региональные власти проанализировали и учли все сложности, с которыми столкнулись в 2019 году. По его словам, прошлый год показал, что Псковской области необходимо введение проектного, комплексного подхода – вовлечения всех сторон в продуктивное сотрудничество. «Это позволит обеспечить дополнительный контроль», - подчеркнул губернатор.

Новое управление станет заниматься всеми вопросами, связанными с реализацией нацпроектов Псковской области. Новое управление будет подчинено напрямую губернатору. «Это не контрольное управление, это управление, которое на протяжении всех этапов реализации нацпроектов будет оказывать консультативную и методическую помощь коллегам. Мы рассчитываем, что этот инструмент поможет повысить качество и скорость реализации национальных проектов в Псковской области», - пояснил Михаил Ведерников.

Новое управление в администрации Псковской области возглавила заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ольга Татаринова.

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