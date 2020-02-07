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Посольство РФ поблагодарило эстонских пограничников за помощь в спасении российских моряков

Российские дипломаты выразили благодарность департаменту полиции и погранохраны Эстонии за оперативную помощь в спасении моряков российского рыболовный траулера «Поньгома», затонувшего у берегов республики в ночь с 6 на 7 февраля, сообщают эстонские СМИ.

Российское судно затонуло в 15 милях от берегов Эстонии. На борту были семь моряков – все граждане России. Все они были спасены, в том числе, и благодаря подразделениям спасателей из Эстонии и Финляндии. Двух моряков вертолётом Финляндии доставили в больницу в Хельсинки, а пятерых других на вертолете службы погранохраны Эстонии доставили в больницу в Таллине. Им госпитализация не потребовалась и после осмотра моряков передали в посольство России.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряков временно разместили в местном отеле. Решается вопрос об их отправке в Россию.

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