Посольство РФ поблагодарило эстонских пограничников за помощь в спасении российских моряков

13:22, 07 февраля 2020, ПАИ

Российские дипломаты выразили благодарность департаменту полиции и погранохраны Эстонии за оперативную помощь в спасении моряков российского рыболовный траулера «Поньгома», затонувшего у берегов республики в ночь с 6 на 7 февраля, сообщают эстонские СМИ.

Российское судно затонуло в 15 милях от берегов Эстонии. На борту были семь моряков – все граждане России. Все они были спасены, в том числе, и благодаря подразделениям спасателей из Эстонии и Финляндии. Двух моряков вертолётом Финляндии доставили в больницу в Хельсинки, а пятерых других на вертолете службы погранохраны Эстонии доставили в больницу в Таллине. Им госпитализация не потребовалась и после осмотра моряков передали в посольство России.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряков временно разместили в местном отеле. Решается вопрос об их отправке в Россию.