Тело рыбака нашли в Смертном озере

16:09, 07 февраля 2020, ПАИ

7 февраля около 15:00 водолазы поисково-спасательного отряда Великих Лук обнаружили тело 40-летнего мужчины, утонувшего в Смертном озере в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Причины обстоятельства смерти мужчины выясняются, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мужчина 6 февраля ушёл на рыбалку в районе деревни Андропково и пропал.