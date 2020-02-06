0
11:48
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
10:16
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
09:12
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
17:17
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
16:37
Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой
14:43
ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Еще новости
Происшествия

В Новосокольническом районе ищут пропавшего рыбака

7 февраля на озере Смертное Новосокольнического района работают водолазы поисково-спасательного отряда Великих Лук. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ведутся поиски пропавшего накануне 40-летнего мужчины.

По данным родственников, 6 февраля он ушел на рыбалку в районе деревни Андропково и пропал. На звонки мужчина не отвечал. Вечером приехавшие на берег люди нашли машину и заметили на снегу следы отлыж, которые уходили по льду к центру водоема.

Есть подозрение, что рыбак мог утонуть.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
06 февраля 2020
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
05 февраля 2020
Работники зооприюта в Псковской области «рот в рот» пытались спасти жизнь зараженной бешенством собаки
ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе
05 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
Тела трех человек найдены на месте пожара в Печорах
05 февраля 2020
Тела трех человек найдены на месте пожара в Печорах

Идет загрузка...