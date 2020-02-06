В Новосокольническом районе ищут пропавшего рыбака

09:44, 07 февраля 2020, ПАИ

7 февраля на озере Смертное Новосокольнического района работают водолазы поисково-спасательного отряда Великих Лук. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ведутся поиски пропавшего накануне 40-летнего мужчины.

По данным родственников, 6 февраля он ушел на рыбалку в районе деревни Андропково и пропал. На звонки мужчина не отвечал. Вечером приехавшие на берег люди нашли машину и заметили на снегу следы отлыж, которые уходили по льду к центру водоема.

Есть подозрение, что рыбак мог утонуть.