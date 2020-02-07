Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей

17:51, 07 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сыграли в хоккей. Главы государств вышли на лед в товарищеском хоккейном матче, передает ТАСС.

В матче также принимал участие сын президента Белоруссии Николай. Состязания проходили в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне.

Играли президенты за одну команду. Владимир Путин выступил в форме национальной команды под номером 11, а Александр Лукашенко – в хоккейной свитере с орнаментом в цветах белорусского флага и с номером 01.

В прошлой раз главы двух стран вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда у них проходили трехдневные переговоры.