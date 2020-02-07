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Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
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Общество

Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге

Фото со страницы Игоря Батова в "Фейсбуке"

Гончары из Пскова принимают участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец-2020», которая проходит с 7 по 9 февраля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 

Псковскую область на мероприятии представляют сразу два объединения - производственный кооператив «Завод «Псковский гончар» и ООО «Мастерские авторской керамики». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор двух предприятий Вадим Боровко.

«На выставку поехали два наших мастера - Татьяна Батова и Екатерина Николаева. Мы отправили в Петербург посуду - заварочные чайники, кружки, тарелки, маслёнки, в том числе керамику молочного обжига, сувенирную продукцию и визитную карточку «Псковского гончара» - майоликовые куклы в традиционных народных костюмах», - рассказал Вадим Боровко.

Татьяна Батова рассказала, что это первая поездка псковских мастеров на «Невский ларец». «До этого мы ездили на московскую выставку «Ладья», но и в Петербурге нас уже знают, интерес к нашему стенду огромный, покупателей много», - добавила мастер. 

Кроме того, в первый же день «Невского ларца» псковичи стали победителями конкурса - интерьерная керамика от мастеров «Псковского гончара» Валентины Дементьевой и Мастерских авторской керамики Виктории Вирки признана лучшей на выставке. Эта победа даёт псковичам на бесплатное размещение на выставочном стенде в будущем году. 

Всего в выставке-ярмарке принимают участие более 100 производителей, творческих объединений, мастеров и ремесленников из всех регионов России.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области, ассоциации «Народных художественных промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также региональных ассоциаций и Палаты ремесел.

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