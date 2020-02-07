0
22:57
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
15:32
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:50
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
10:28
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
09:17
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
08:52
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
00:55
Псковский губернатор об эстонских притязаниях на российскую землю: Нам чужого не надо, но и свое не отдадим
Еще новости
Политика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

По его словам, Минск будет получать природный газ на тех же условиях, что и в 2019 году. Между тем нефть республика будет закупать на прежней коммерческой основе.

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года. В целом Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
07 февраля 2020
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 февраля 2020
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
07 февраля 2020
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
07 февраля 2020
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
07 февраля 2020
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
07 февраля 2020
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
Псковский губернатор об эстонских притязаниях на российскую землю: Нам чужого не надо, но и свое не отдадим
05 февраля 2020
Псковский губернатор об эстонских притязаниях на российскую землю: Нам чужого не надо, но и свое не отдадим
Петр Алексеенко: Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля
04 февраля 2020
Петр Алексеенко: Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля

Идет загрузка...