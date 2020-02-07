Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

13:33, 08 февраля 2020, ПАИ

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

По его словам, Минск будет получать природный газ на тех же условиях, что и в 2019 году. Между тем нефть республика будет закупать на прежней коммерческой основе.

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года. В целом Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа.