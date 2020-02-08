Наталья Ильина: Студенческий Инжиниринговый центр ПсковГУ разрабатывали и строили сами учащиеся

14:30, 08 февраля 2020, ПАИ

В разработке проекта инжинирингового центра «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета, а также в его строительстве приняли участие учащиеся вуза. Об этом 8 февраля перед открытием учреждения в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Она напомнила, что в 2018 году ПсковГУ вошёл в число вузов, которые должны создать инжиниринговый центр под определенную отрасль региона – электротехническое инновационное оборудование. «Обязательством было создание структуры инжинирингового центра, который включает и зону для студентов – проектную зону. В конце 2019 года при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мы это сделали», - заметила врио ректора.

«Сегодня мы открываем студенческий инжиниринговый центр, где ребята инженерных специальностей будут выполнять проекты под заказы региона совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого», - уточнила Наталья Ильина.

Она также подчеркнула, что студенты сами разрабатывали проект студенческого инжинирингового центра. «Ребята сделали для себя проект, сами строили и делали ремонт. Они создали четыре профильные зоны – лабораторию прототипирования, проектный офис, лабораторию гидравлики и лабораторию дизайна», - пояснила врио ректора.

Наталья Ильина также отметила, что инжиниринговый центр состоит из трёх составляющих: инженерный центр Псковской области, связанный с крупными заказами с регионом, инжиниринговый центр электротехнического кластера – заказы с Великими Луками, и молодежный инжиниринговый центр.

Инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета – проектная площадка для студентов инженерных специальностей под запросы предприятий региона, точка входа студентов в технологическую предпринимательскую деятельность, включение региона в сквозные технологические рынки НТИ. Центр разместится в Пскове на Плехановском посаде, 25.