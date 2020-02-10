Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России

09:50, 10 февраля 2020, ПАИ

«Благоустройство Псковской области важно для всей России», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью корреспонденту «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» (эфир от 9 февраля).

Митрополит отметил, что Псковская земля «уникальна, но запущена». «Вот сейчас правительство, руководство страны начинают особое внимание уделять нашему региону. Я уже не говорю о тех проблемах, которые касаются многих и многих людей: медицина, здравоохранение, дороги и прочее-прочее. У нас нет промышленности здесь, у нас нет большого сельского хозяйства, но это великое достояние нашей страны. И, конечно, то что сейчас начинаются программы по ремонтам, по благоустройству, особому благоустройству западных русских земель - они очень важны для тех, кто живет здесь, для всей России», - подытожил митрополит Тихон.

Кроме того, в большом десятиминутном сюжете, посвящённом Псковской области и территориальным претензиям Эстонии (начало сюжета с 43-й минуты), упоминается об истории Псково-Печерского монастыря, Изборске, малочисленном народе сето, страусиной ферме в Печорском районе и людях, которые переехали в регион со всей страны и остались здесь навсегда.