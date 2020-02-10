На 53,5 тысяч рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоёмах

10:10, 10 февраля 2020, ПАИ

С 3 по 9 февраля в Псковской области рыбинспекторы выявили 9 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 53,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 24,5 тысячи рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей 9 килограммов рыбы и 1 незаконное орудие лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 78 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 195 тысяч 600 рублей.