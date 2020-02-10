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Политика

Сергей Тарасик утвержден кандидатом на пост главы Печорского района местным политсоветом партии «Единая Россия»

Партию «Единая Россия» на выборах главы Печорского района будет представлять директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик. Такое решение принято 10 февраля по итогам заседания местного политсовета партии с участием представителя Территориальной избирательной комиссии Печорского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Из 12 членов политсовета на встрече присутствовали 8. Проведено тайное голосование, кандидатура Сергея Тарасика на пост главы муниципального района от партии была поддержана единогласно. Ранее Сергей Тарасик одержал победу по итогам предварительного партийного голосования.

Выборы главы пройдут 5 апреля 2020 года.

Кресло руководителя района стало свободным после ухода с должности Дмитрия Сопотова. В настоящее время он проходит фигурантом по двум уголовным делам.

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