Сергей Тарасик о предстоящей предвыборной кампании в Печорском районе: Впереди много работы

18:03, 03 февраля 2020, ПАИ

«Впереди много работы, но для меня это не первые выборы, поэтому порядок действий я уже наметил», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, одержавший победу в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района.

По его словам, он удовлетворён результатами голосования 2 февраля. «Но это лишь предварительный результат и теперь предстоит подготовка к основным выборам. Сначала надо зарегистрироваться, пройти необходимые процедуры. А пока планирую, думаю и надеюсь на победу. Ну, а вообще пора начинать работать», - добавил Сергей Тарасик.

По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля, ранее пост главы покинул Дмитрий Сопотов.