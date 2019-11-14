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Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия

Дмитрий Сопотов покинул пост главы Печорского района.

Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района.

«Обращаюсь к вам, уважаемые жители Печорского района! Я люблю наш район, свою малую родину. У меня были планы, проекты на благо района. Часть из задуманного уже удалось реализовать. Я честно работал, чтобы оправдать доверие своих избирателей. Я искренне сожалею о произошедшем инциденте», - обратился он к жителям района, текст обращения оказался в распоряжении Псковского агентства информации.

Инцидент, о котором идет речь, - скандал с сотрудником правоохранительных органов. Все произошло минувшим летом, но видео инцидента появилось в сети только в ноябре. На нем момент беседы. Судя по ее содержанию, два человека были остановлены сотрудниками ГИБДД. Один из них признался, что и водитель, и пассажир выпили, для этого был повод - выделение федеральных средств району. И одно из лиц, представших перед стражами порядка, - глава этого района. В выражениях он не сдерживает себя, использует много нецензурных слов, критикует полицейских при исполнении.

«Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района», - отметил Дмитрий Сопотов.

«По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии. У меня была встреча с губернатором, на которой я проинформировал его о своём решении. Я не хочу подводить нашего губернатора и не хочу, чтобы мой поступок бросал тень на партию «Единая Россия». Извините меня», - добавил Дмитрий Сопотов.

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