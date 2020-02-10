Избраны секретари двух первичных организаций КПРФ в Пскове
В Пскове избрали двух секретарей городских партийных организаций КПРФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ Пётр Алексеенко.
Секретарем первичной партийной организации № 2 (Ближнее Завеличье) был избран Александр Баев, секретарем первичной организации № 5 (улица Олега Зобова) избран Олег Луценко.
После отчетного доклада секретаря горкома КПРФ Александра Баева коммунисты обсудили итоги работы первичных отделений по уставной деятельности, участие в агитационных кампаниях 2018 - 2019 годов и наметили планы работы на ближайшее время. Работу партийных отделений №№ 2 и 5 за отчетный период решили признать удовлетворительной.