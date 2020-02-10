0
13:41
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
19:43
Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района
22:57
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
15:32
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:50
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
10:28
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
09:17
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
Еще новости
Политика

Избраны секретари двух первичных организаций КПРФ в Пскове

В Пскове избрали двух секретарей городских партийных организаций КПРФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ Пётр Алексеенко.

Секретарем первичной партийной организации № 2 (Ближнее Завеличье) был избран Александр Баев, секретарем первичной организации № 5 (улица Олега Зобова) избран Олег Луценко.

После отчетного доклада секретаря горкома КПРФ Александра Баева коммунисты обсудили итоги работы первичных отделений по уставной деятельности, участие в агитационных кампаниях 2018 - 2019 годов и наметили планы работы на ближайшее время. Работу партийных отделений №№ 2 и 5 за отчетный период решили признать удовлетворительной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района
09 февраля 2020
Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
07 февраля 2020
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 февраля 2020
Визит полпреда СЗФО Александра Гуцана в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
07 февраля 2020
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
07 февраля 2020
Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
07 февраля 2020
С оснащением Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы
07 февраля 2020
Александр Гуцан вручит псковским ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы

Идет загрузка...