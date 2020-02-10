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На незаконной охоте житель Дновского района убил лося

На незаконной охоте житель Дновского района убил лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление в полицию поступило от охотоведа 9 февраля. Он рассказал, что в лесу у деревни Телепнево совершен незаконный отстрел лося. Полицейским удалось по горячим следам установить, что животное убил 56-летний местный житель. Он дал признательные показания. У мужчины изъято охотничье ружье и голова лося.

В настоящее время охота на лося запрещена.

 

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