На незаконной охоте житель Дновского района убил лося

16:59, 10 февраля 2020, ПАИ

На незаконной охоте житель Дновского района убил лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление в полицию поступило от охотоведа 9 февраля. Он рассказал, что в лесу у деревни Телепнево совершен незаконный отстрел лося. Полицейским удалось по горячим следам установить, что животное убил 56-летний местный житель. Он дал признательные показания. У мужчины изъято охотничье ружье и голова лося.

В настоящее время охота на лося запрещена.