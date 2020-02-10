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Общество

Три участка дорог отремонтирует Псковавтодор в 2020 году

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Три участка автомобильных дорог отремонтирует Псковавтодор в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В частности, планируется провести ремонт участка Северного обхода города Пскова в Псковском районе от примыкания к улице Николая Васильева до строящейся развязки автодороги Псков – Гдов, который был введен в эксплуатацию в 2007 году. Протяженность составит 9,4 км. В рамках ремонта будет выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин и т.д. Подрядная организация также отремонтируют деформационные швы на мостовых сооружениях. Стоимость ремонта оценивается в 155,5 млн рублей.

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Госпредприятие также займется ремонтом участка дороги Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе. На ремонт уйдет 117,2 млн рублей. В нормативное состояние будет приведено 12,1 км дороги. В рамках ремонта проведут фрезерование старого дорожного покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин, ремонт пересечений и примыканий, существующих сооружений, остановок.

Также отремонтируют участок автодороги Псков – Большая Дуга – Стороп в Псковском районе, протяженность которой составляет порядка 4 км. На ремонт направлено порядка 41 млн рублей.

Ремонт трех участков дорог будут выполняться Псковским и Бежаницким филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор». Помощь окажут также Печорский, Палкинский, Новоржевский, Опочецкий и другие филиалы. Все три участка будут завершены 15 октября текущего года.

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