За семейные дебоши россиян предложили наказывать

07:18, 11 февраля 2020, ПАИ

Россиян предложили наказывать за семейные дебоши. С таким предложением выступили сенаторы, пишет газета «Известия».

В ближайшее время в Министерство юстиции будет направлено предложение о внесении в проект Кодекса об административных правонарушениях ответственности за семейно-бытовое дебоширство. Наказанием может стать штраф, обязательные работы либо административный арест.

Новый пункт планируется внести в статью о мелком хулиганстве. Ответственность дебоширов в публичных местах уже установлена, теперь необходимо распространить ее и на личное пространство.

«Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать», - добавил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Кроме того, сенаторы уверены, что данный вопрос очень актуален в России, поскольку довольно часто сотрудники полиции не реагируют на сообщения о домашних конфликтах.