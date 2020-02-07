50 дополнительных рабочих мест планирует создать в Псковской области ООО «Балт-Фиш плюс»

13:03, 11 февраля 2020, ПАИ

50 дополнительных рабочих мест планирует создать в Псковской области ООО «Балт-Фиш плюс». Инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия одобрила инвестиционная комиссия администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор ООО «Балт-Фиш плюс» Сергей Мамонтов отметил, что предприятие создано в 2003 году и занимается производством рыбных консервов — 4 млн банок консервов производится ежемесячно.

В 2019 году был построен новый консервный цех, продолжается строительство еще одного. В инвестиционный проект вошла только часть оборудования, которое было введено во втором и третьем квартале 2019 года.

Сумма инвестиций составила 56 млн 116 тысяч рублей. «За год было введено новое оборудование на сумму более 76 млн рублей. Всё оно работает, завод его использует», — добавил Сергей Мамонтов.

«Мы планируем произвести 117 млн банок консервов. Чистая прибыль составит 198 млн рублей, с учетом налоговых льгот — 229 млн рублей, бюджетная эффективность — 323 млн 325 тысяч рублей, для Псковской области — 120 млн 146 тысяч рублей. Планируем выйти на стабильную и эффективную работу предприятия», — сообщил директор компании.

Расчетное значение налоговых льгот, которые получит ООО «Балт-Фиш плюс», составит 16 млн 367 тыс рублей.