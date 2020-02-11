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Задержан выстреливший в лицо 25-летнему петербуржцу школьник

Петербургские полицейские задержали школьника, выстрелившего из светошумового пистолета в лицо 25-летнему молодому человеку, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе дома 7/1 по Петергофскому шоссе. Сотрудники полиции выяснили, что к пострадавшему подошли четверо граждан, один из которых спросил его имя, а другой выстрелил из пистолета. Петербуржца с огнестрельным пулевым ранением мягких тканей головы госпитализировали в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской помощи он отправился домой.

Полицейским удалось установить четверых подозреваемых в возрасте от 16 до 19 лет. Следователи установили, что самый младший из них, 16-летний школьник, и выстрелил из светошумового пистолета в потерпевшего.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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