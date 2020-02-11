Опрос ПАИ: Используют ли псковичи светоотражающие элементы (ВИДЕО)

13:56, 11 февраля 2020, ПАИ

Каждую неделю в Псковской области случаются десятки дорожно-транспортных происшествий. Виновниками аварий выступают участники дорожного движения по обе стороны руля: и водители, и пешеходы.

Журналисты Псковского агентства информации вышли на улицу, чтобы узнать у горожан-пешеходов, используют ли они светооотражающие элементы. Водители тоже поделились своим мнением относительно заметности пешеходов на дорогах Пскова.

В большинстве своём псковичи утверждали, что используют фликеры. Автолюбители и сотрудники ГИБДД заметили, что число «светящихся» пешеходов на улицах Пскова растёт.