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Общество

Дополнительное освещение может появиться у пешеходного перехода на улице Леона Поземского в Пскове

В Пскове на пересечении улицы Леона Поземского с улицей Невского планируют установить дополнительное освещение для обеспечения безопасности пешеходов. Об этом заявили в ходе засендания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Там нерегулируемый пешеходный переход, жители просят принять дополнительные меры обеспечения безопасности пешеходов до осуществления реконструкции улицы Леона Поземского», - рассказал начальник отдела по транспорту и связи Евгений Зинкевич, отметив, что есть необходимость установить дополнительное освещение территории.

Депутат Федор Постнов отметил, что следует разработать стандарты качества освещения пешеходных переходов. 

Комиссия приняла решение поручить УГХ проработать возможности дополнительного освещения пешеходного перехода и подходов к нему.

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