Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о недостоверных публикациях о Белоруссии в российских СМИ

18:10, 11 февраля 2020, ПАИ

Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным недостоверные публикации о Белоруссии в российских СМИ и телеграм-каналах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление главы государства.

Президент Белоруссии рассказал, что видел некоторые последние публикации в российских СМИ в крупных и мелких телеграм-каналах.

«За ними стоят конкретные люди, которые во власти», - рассказал Александр Лукашенко, отметив, что страна торгует с Россией и информационные вбросы по поводу некачественного товара из Белоруссии могут насторожить людей, сказаться на спросе. Данный вопрос глава республики обсуждал с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в ходе встречи, состоявшейся накануне.

По словам президента Белоруссии, страна пронизана различными медийными потоками, многие из них деструктивны.

«Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении», - заметил Александр Лукашенко, добавив, что не следует сравнивать страну с Швейцарией или Австрией, которые входят в составе огромного Европейского союза. - В спину им не стреляют. Нам и от союзников достается, и от «соперников или врагов».

Он добавил, что в крупных зарубежных СМИ довольно часто пишут ложные сведения о Белоруссии.