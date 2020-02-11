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Происшествия

Появились фотографии и видео с места гибели двух супругов в Порховском районе

Фото: ПАИ

На месте гибели мужа и жены в деревне Подсевы Порховского района работают следователи и медэксперты. Им предстоит воссоздать картину случившегося - в одном из домов на окраине населенного пункта 11 февраля произошла драма. Мужчина с ножом напал на свою гражданскую жену, передает корреспондент Псковского агентства информации с места событий. 

Фото: ПАИ

Известно, что мужчине 27 лет. Брак не был оформлен официально. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и тело нападавшего со слеами порезов. По предварительной информации, причиной конфликта могли стать бытовые проблемы.В семье воспитываются двое детей, но оба от прежних браков супругов.  По рассказам местных жителей, мужчина не работал и вел разгульный образ жизни. 

Фото: ПАИ

На месте происшествия в эти минуты работают сотрудники правоохранительных органов, идет опрос соседей. Дети 5 и 8 лет сейчас находятся у родственников. 

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