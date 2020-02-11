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Общество

В музее-заповеднике «Изборск» пройдёт II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое»

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» и филиале «Музей истории города Печоры» 17–18 марта  пройдёт II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Конференция приурочена к Году памяти и славы, 800-летию со времени рождения святого русского князя Александра Невского, 500-летию со времени рождения русского первопечатника Ивана Фёдорова, 120-летию со дня рождения филолога, археографа, создателя Древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонида Алексеевича Творогова.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции направлять в Оргкомитет до 1 марта 2020 года на электронные почтовые ящики: izborsk@yandex.ru; msssm9@yandex.ru. Более подробно о требованиях к публикациям и расписании конференции можно прочитать здесь

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов.

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