В музее-заповеднике «Изборск» пройдёт II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое»

20:48, 11 февраля 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» и филиале «Музей истории города Печоры» 17–18 марта пройдёт II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Конференция приурочена к Году памяти и славы, 800-летию со времени рождения святого русского князя Александра Невского, 500-летию со времени рождения русского первопечатника Ивана Фёдорова, 120-летию со дня рождения филолога, археографа, создателя Древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонида Алексеевича Творогова.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции направлять в Оргкомитет до 1 марта 2020 года на электронные почтовые ящики: izborsk@yandex.ru; msssm9@yandex.ru. Более подробно о требованиях к публикациям и расписании конференции можно прочитать здесь.

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов.