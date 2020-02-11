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Общество

На создание музея «Россия — моя история» в Пскове направят дополнительные 250 миллионов рублей

На создание в Пскове музея «Россия — моя история» выделят дополнительные 250 миллионов рублей из президентского гранта, направленного в бюджет Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, данный вопрос был поднят на рабочем совещании, которое 11 февраля провел губернатор региона Михаил Ведерников. 

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор отметил, что проект музея «Россия — моя история» необходимо объединитьс гуманитарно-спортивным центром, который будет находиться в районе стадиона «Электрон». Проект согласован на уровне правительства Российской Федерации.

«Понимание есть. Нас готовы поддержать. Среди острых вопросов — подготовка проектно-сметной документации. Но мы приняли решение, что проект будет за регионом. На эти цели направим средства Президентского гранта, который предоставлен области. Этот вопрос уже мы согласовали с Минфином РФ», — заметил Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что 250 млн рублей федеральных средств из резервного фонда Президента России для создания исторического парка уже находятся на счетах Псковской области. 

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На совещании была представлена концепция единого комплекса, который включает в себя ряд культурно-просветительских, спортивных, историко-краеведческих, гуманитарно-образовательных пространств. Ранее наиболее подходящим по техническим характеристикам был определен проект мультимедийного исторического парка, реализованный в Ставропольском крае. Сегодня проектировщик представил различные варианты адаптации проекта. Кроме того, были презентованы некоторые особенности возведения зданий, элементов фасада. Глава региона вместе с участниками совещания внес свои предложения и замечания по проекту. 

По итогам обсуждения Михаил Ведерников подчеркнул, что различные этапы реализации проекта он будет курировать лично на подобных совещаниях, которые станут регулярными. Кроме того,он поручил руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву составить итоговый план мероприятий по созданию парка «Россия — моя история», где будут прописаны конкретные сроки и ответственные за работы лица. 

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