Профилактике гриппа и ОРВИ посвящён четвёртый этап проекта «Санпросвет» в Псковской области

19:38, 15 октября 2026, ПАИ

Четвёртый этап масштабного всероссийского проекта «Лекторий «Санпросвет» сфокусирован на одной из самых актуальных тем сезона – на профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Местом встречи стал санаторий «Черёха»: первая лекция прошла в «Кабинете долголетия», целевая аудитория просветительских встреч – представители старшего возраста.

Лекцию в рамках проекта провела заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елены Черкасской. Каждый участник мог задать волнующие вопросы и получить от эксперта ответы. Участникам встречи ещё раз напомнили, что своевременная прививка от гриппа – это вклад в здоровое будущее.

Напомним, проект «Санпросвет» – часть большой федеральной программы «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Результаты говорят сами за себя: на трёх предыдущих этапах в России прошло более 44 тысяч лекций, полезную информацию получило почти 3,8 миллиона человек.

Как проходил третий этап акции, читайте здесь.