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Общество

Принять участие в VIII Статдиктанте приглашают псковичей

С 13 по 22 октября в России проходит VIII Статдиктант – всероссийская просветительская акция, которая помогает проверить статистическую грамотность и научиться увереннее работать с данными. Жителей Псковской области приглашают проверить свои знания. Как принять участие в акции, ПАИ сообщили в Псковстате.

Афиша предоставлена Псковстатом

Образовательная инициатива «Статистический диктант», зародившаяся в Алтайском крае в 2019 году как региональный проект, успешно трансформировалась в масштабное международное мероприятие. Ежегодно совершенствуя формат и содержание заданий, организаторы обеспечивают доступность тестирования для людей с разными уровнями подготовки, что способствует постоянному росту числа участников из всех субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Так, в Псковской области количество принимающих участие в Статдиктанте в 2025 году выросло в 3,1 раза по сравнению с предыдущим годом.

Статдиктант можно написать онлайн на сайте – дома, в школе, университете или на работе.

«Статистический диктант стал настоящим мостом между наукой и обществом, объединив более 97 тысяч участников со всей России в 2025 году. Сегодня мы видим растущий интерес к статистике умолодёжи, и это неслучайно: в эпоху больших данных умение работать с информацией становится ключевым навыком. Наша задача – сделать сложную науку понятной и полезной для каждого», – отметил заместитель руководителя Росстата Михаил Афонин.

В 2026 году участники Статдиктанта смогут выбрать один из двух уровней. Школьный предназначен для ребят от 12 до 18 лет и включает 15 вопросов, на выполнение которых отводится 40 минут. Углублённый уровень включает 30 вопросов и задач на тему статистики, графиков и социально-экономических показателей, для его прохождения предусмотрено 60 минут.

Одно из главных нововведений Статдиктанта в этом году – перевод вопросов на английский язык. Благодаря этому пройти Статдиктант смогут русскоязычные и англоязычные участники за рубежом. Проект расширяет свою географию и становится доступнее для мировой статистической семьи.

Статдиктант открыт для всех: для школьников, студентов, специалистов и тех, кто хочет увереннее ориентироваться в потоке информации. Для участия в акции необходимо выбрать подходящий уровень, зарегистрироваться на сайте и ответить на вопросы в отведённое время.

Награждение победителей Статдиктанта пройдёт на средства призового фонда президентской платформы «Россия – страна возможностей». Розыгрыш призов запланирован на ноябрь, среди подарков – электросамокаты, ноутбуки, наушники, электронные книги и массажёры.

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