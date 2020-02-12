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Политика

Михаил Ведерников с рабочим визитом посетит Себежский район

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 февраля, будет работать в Себежском районе. Глава региона посетит несколько объектов социальной инфраструктуры.

В частности, по информации Псковского агентства информации, запланирован визит в Себежский филиал Псковского агротехнического колледжа, который находится в Идрице. В деревне Берёзка глава региона посетит местный ФАП, в Кузецовке — среднюю школу. Здесь же пройдет очередное заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 75-летия Великой Победы. Михаил Ведерников в преддверии Дня Победы пообщается с ветеранами, планируются встречи с местными депутатами и жителями.

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