Михаил Ведерников с рабочим визитом посетит Себежский район
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 февраля, будет работать в Себежском районе. Глава региона посетит несколько объектов социальной инфраструктуры.
В частности, по информации Псковского агентства информации, запланирован визит в Себежский филиал Псковского агротехнического колледжа, который находится в Идрице. В деревне Берёзка глава региона посетит местный ФАП, в Кузецовке — среднюю школу. Здесь же пройдет очередное заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 75-летия Великой Победы. Михаил Ведерников в преддверии Дня Победы пообщается с ветеранами, планируются встречи с местными депутатами и жителями.