Жительницу Великих Лук сбил автомобиль на парковке у гостиницы «Юбилейной»

09:55, 12 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках, на улице Некрасова, 11 февраля около 16.40 Renault под управлением 58-летнего мужчины сбил 43-летнюю местную жительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло на парковке гостиницы «Юбилейной». Водитель иномарки не увидел потерпевшую, когда ехал задним ходом. В результате женщину зацепило и она упала на проезжую часть. Великолучана получила легкие ушибы, от госпитализации отказалась. По свидетельствам некоторых очевидцев, потерпевшая - беременна, однако в пресс-службе УМВД данную информацию не подтвердили.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случишегося.