Михаил Ведерников побывал в Псковском агротехническом колледже в Идрице

10:39, 12 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 февраля побывал в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа (Себежский район). Это учреждение было сформировано еще в 1944 году, передает корреспондент Псковского агентства информации. Сейчас здесь работают 45 человек, обучаются 210 студентов.

Глава региона особо отметил востребованность кадров,которые готовит учреждение.

«Выпускники практически все устраиваются на работу, практически 100 процентов. Это очень хороший показатель», - сказал он.

Экскурсию по зданию для губернатора провела руководитель филиала Екатерина Заика.

Она отметила, что Идрицкий филиал является единственным в Псковской области учреждением среднего профессионального образования, которое готовит квалифицированных кинологов, ветеринарных фельдшеров и зоотехников. В 2019 году выполнен набор студентов по специальности «страховое дело».

С понедельника следующей недели студенты идут на практику, договора о сотрудничестве заключены с большим количеством партнерских организаций.

Главе региона показали паталогомический музей, на его площадке студенты изучают методы борьбы с болезнями. Побывали и в музее боевой славы и истории колледжа. Здесь проводятся занятия, в том числе, патриотической направленности.

Руководитель учреждения отметила, что в основном на сегодняшний день студенты — жители Псковской области. Но есть и ребята из Латвии.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» стал победителем конкурсного отбора на предоставление гранта объемом более 50 млн рублей. Руководство Идрицкого филиала сообщило, что более 5 млн рублей грантовых средств будет потрачено на комплексную модернизацию лабораторий «Ветеринария» и «Зоотехния» (в рамках нацпроекта «Образование»), а в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 году учреждение будет подключено к высокоскоростному интернету.