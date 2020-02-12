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Безработный пскович добывал деньги воровством телефонов

Безработный 25-летний пскович добывал деньги воровством телефонов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, грабителя удалось задержать.

По версии следствия, 5 февраля около шести часов вечера во дворе дома по Октябрьскому проспекту в Пскове незнакомец охитил у 12-летнего подростка сотовый телефон. Ранее в тот же день около 13:00  на улице Юбилейной к 27-летней прохожей подбежал неизвестный и вырвал из рук мобильный.

25-летний грабитель дал признательные показания. По имеющимся сведениям, похищенное он успел продать, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Возбуждены уголовные дела.

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