Безработный пскович добывал деньги воровством телефонов

11:27, 12 февраля 2020, ПАИ

Безработный 25-летний пскович добывал деньги воровством телефонов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, грабителя удалось задержать.

По версии следствия, 5 февраля около шести часов вечера во дворе дома по Октябрьскому проспекту в Пскове незнакомец охитил у 12-летнего подростка сотовый телефон. Ранее в тот же день около 13:00 на улице Юбилейной к 27-летней прохожей подбежал неизвестный и вырвал из рук мобильный.

25-летний грабитель дал признательные показания. По имеющимся сведениям, похищенное он успел продать, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Возбуждены уголовные дела.