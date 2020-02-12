Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе

11:31, 12 февраля 2020, ПАИ

Встречу с депутатами поселения «Идрица» (Себежский район) провел 12 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В центре внимания были вопросы реализации национальных проектов на территории района, вопросы развития,а также преобразования входящих в состав района поселений, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я хотел бы донести свою позицию по теме объединения Идрицкого поселения и Себежского городского поселения. Никаких задач в этой части не стояло. Но, как говорится, нет дыма без огня. Мы этот вопрос обсуждали, но не в рамках слияния в одно городское поселение», - уточнил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что впервые тема была поднята при обсуждении запроса от общественности Острова о присвоении городу звания «Город воинской славы». При этом Идрица заслуженно считается родиной Победы, и она вправе претендовать на такое почетное звание. Однако для этого следует иметь статус города. «И именно в этом контексте мы рассматривали вопрос», - пояснил глава субъекта. Любое решение могло быть принято только в случае получения поддержки местного населения, добавил он. Однако тема была подхвачена и получила негативное продолжение — манипуляторы общественным мнением попытались раздуть скандал, предсказав по итогам предлагаемых процессов гибель Идрице и всем объектам социальной сферы в ней. Глава региона критически высказался в адрес авторов таких заявлений, подчеркнул, что никакие закрытия и ликвидации Идрице не грозят.

«Предлагаю эту идею [объединение] оставить и не создавать предпосылок для раскола», - обратился Михаил Ведерников к депутатам и рекомендовал все силы направить на реализацию плана мероприятий по приведению поселка в порядок.