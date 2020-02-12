Электронную свечу памяти зажгут псковичи в честь погибших в Великой Отечественной войне

14:19, 12 февраля 2020, ПАИ

Электронную свечу памяти смогут зажечь псковичи в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на заседании рабочей группы оргкомитета «Победа» в деревне Берёзка Себежского района. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Электронная свеча - это акция в социальных сетях, и пройдет она повсеместно.

Наталья Плявинская уточнила, что до 15 марта руководители волонтерских групп должны подать заявки относительно количества волонтеров, необходимых на то или иное мероприятие в рамках празднования 75-летия Победы. Кроме того, предстоит рассмотреть вопрос экипировки волонтеров. Губернатор Михаил Ведерников предложил разработать для Псковской области собственный дизайн экипировки волонтеров.

Также речь шла об акции «Георгиевская ленточка». К 20 апреля ленточки с памятками по их правильному рамещению направят в каждый район региона. Все ветераны, отметил губернатор, должны получить ленточку с памятным значком.