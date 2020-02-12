0
17:29
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
17:14
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
16:16
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:51
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12:23
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12:21
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
Еще новости
Общество

Электронную свечу памяти зажгут псковичи в честь погибших в Великой Отечественной войне

Электронную свечу памяти смогут зажечь псковичи в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на заседании рабочей группы оргкомитета «Победа» в деревне Берёзка Себежского района. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Электронная свеча - это акция в социальных сетях, и пройдет она повсеместно. 

Наталья Плявинская уточнила, что до 15 марта руководители волонтерских групп должны подать заявки относительно количества волонтеров, необходимых на то или иное мероприятие в рамках празднования 75-летия Победы. Кроме того, предстоит рассмотреть вопрос экипировки волонтеров. Губернатор Михаил Ведерников предложил разработать для Псковской области собственный дизайн экипировки волонтеров.

Также речь шла об акции «Георгиевская ленточка». К 20 апреля ленточки с памятками по их правильному рамещению направят в каждый район региона. Все ветераны, отметил губернатор, должны получить ленточку с памятным значком. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Памятные медали вручил ветеранам и блокадникам Себежского района губернатор «Поезд Победы» прибудет в Псковскую область в сентябре Сборник с псковскими архивными документами о войне разошлют в университеты России Специальная Дирекция займется реализацией мероприятий к 75-летию Победы в Псковской области Эстафету Победы встретят на Кургане Дружбы в Псковской области В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач Масштабный проект «Поклонный крест» стартует весной в Псковской области Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно Елена Бибикова вручила медаль участнице Сталинградской битвы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
12 февраля 2020
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
12 февраля 2020
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12 февраля 2020
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12 февраля 2020
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
12 февраля 2020
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
12 февраля 2020
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе

Идет загрузка...