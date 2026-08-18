Презентация открытого модельного избирательного участка прошла в Пскове

19:10, 18 августа 2026, ПАИ

В Пскове состоялась презентация открытого модельного избирательного участка. Мероприятие позволило общественности, кандидатам, представителям политических партий, наблюдателям, СМИ и избирателям детально ознакомиться с тем, как будут организованы пространство и процесс голосования в дни выборов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

На экскурсии гостям продемонстрировали ключевые элементы работы участка. Особое внимание уделили безопасности: на входе установлены рамки металлодетекторов, предусмотрены дежурство сотрудников полиции, видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Показали и обеспечивающие прозрачность процесса стационарные и переносные ящики для голосования, в том числе пломбы и процедуру опломбирования, а также сейф для бюллетеней и порядок их ночного хранения.

Организация пространства включает автоматизированное рабочее место (АРМ) для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), специально оборудованное место для избирателей с инвалидностью, а также информационные стенды и доступ в интернет. Избирателям также расскажут о возможностях портала «Госуслуги».

Для комфорта посетителей на участке обустроен детский уголок с подарками и организована площадка для детского голосования. Впервые голосующие получат памятные подарки. Кроме того, в дни голосования запланирована культурная программа, будет реализован проект «Здоровье избирателей», а обходчики проекта «Информ‑УИК» будут работать в специальной униформе.

Отдельный блок презентации посвятили работе институтов наблюдения: участникам разъяснили права и обязанности представителей СМИ (в том числе порядок аккредитации) и наблюдателей (процедуру направления и оформление бейджей).

В рамках мероприятия сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии провели инструктаж и отработали сценарий эвакуации в резервный участок‑автобус.

«Проект «Открытые выборы: Модельные избирательные участки» – это наша общеобластная инициатива, цель которой – максимальная прозрачность выборов, безопасность и удобство каждого избирателя. В каждом муниципальном образовании будут открыты такие демонстрационные площадки», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут воспользоваться цифровым сервисом «Волонтёры на участке», который доступен на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.