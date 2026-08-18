Арт-объекты установили в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках

18:39, 18 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках завершается благоустройство сквера на улице Лизы Чайкиной. Подрядчик проводит установку арт‑объектов, озеленение территории и настройку фонтана. Об этом депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Белюков проинспектировал ход работ.

«Сквер – одно из ключевых общественных пространств, где жители любят проводить время с семьёй и друзьями. Особое внимание уделили срокам завершения работ: к грядущему Дню города необходимо завершить все основные работы, чтобы жители могли в полной мере оценить обновлённое пространство. Продолжаем держать под контролем завершение благоустройства», – отметил он, поблагодарив подрядчика за слаженную работу и соблюдение графика.

Ранее сообщалось, что новые световые конструкции появились сразу в двух местах в Великих Луках.