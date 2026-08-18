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Общество

Археологи приступили к раскопкам на месте бывшего Белорусского рынка

Археологические раскопки начались на территории бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

  • Археологические приступили к раскопкам на месте бывшего Белорусского рынка
    Фото: археологический центр Псковской области
  • Археологические приступили к раскопкам на месте бывшего Белорусского рынка
    Фото: археологический центр Псковской области
  • Археологические приступили к раскопкам на месте бывшего Белорусского рынка
    Фото: археологический центр Псковской области

Специалисты сняли верхний балластный (мусорный) слой. Основные работы по изучению культурного слоя начнутся в ближайшее время.

Напомним, исследования проходят перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составит более 300 квадратных метров.

Археологические исследования на этой территории проводятся впервые. Проекту строительства фермерского рынка предшествовала длительная подготовка. Изначально застройщик предлагал монолитную плиту, но от неё отказались в пользу более щадящего варианта – ленточного фундамента с монолитной заливкой отдельных участков. Как пояснил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, такое решение позволяет сохранить культурный слой исторического поселения.

На территории бывшего Белорусского рынка на улице Карла Маркса, 1а будет реализован инвестиционный проект по созданию фермерского рынка, инвестором выступает ООО «Палкинские ряды». Здание фермерского рынка на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в центре Пскова спроектируют в стилистике крытых рынков конца XIX – начала XX века. За пример взяты Сенной рынок в Санкт-Петербурге, Старый рынок в Хельсинки и Агенскалнский рынок в Риге.

Согласно проектной документации, на месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для проведения мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.

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Археологи приступили к раскопкам на месте бывшего Белорусского рынка

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