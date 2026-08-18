Житель Бердянска приговорён к 13 годам колонии за госизмену

19:57, 18 августа 2026, ПАИ

Псковский областной суд вынес приговор по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). На скамье подсудимых оказался житель города Бердянска Запорожской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина передал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) сведения о местах расположения блокпостов Вооружённых сил РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительно мужчине предстоит отбыть ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ряда ограничений.

Ранее сообщалось, что псковские таможенники остановили на юге региона грузовик КАМАЗ, в котором обнаружили крупную партию немаркированных белорусских сигарет.