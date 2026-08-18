В Великих Луках на базе больницы планируют открыть отделение сосудистой хирургии

20:15, 18 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках на базе филиала Псковской областной клинической больницы планируют открыть отделение сосудистой хирургии. Об этом в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском» заявил руководитель Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы Денис Цветков.

«Сейчас мы ведём переговоры с хирургами, потому что хотим открыть отделение сосудистой хирургии, где будут проводить открытые операции. Сначала специалисты начнут работать на базе хирургического отделения. Но как только они освоятся и выстроят потоки пациентов, мы откроем для них отделение сосудистой хирургии», – рассказал Денис Цветков и добавил, что новое подразделение позволит жителям юга Псковской области получать специализированную помощь без выезда в другие регионы.

Для отделения уже подготовлено помещение с двумя операционными. В планах – провести косметический ремонт, чтобы обеспечить пациентам комфортные условия.

«Это будет полноценное отделение, которое сможет лечить наших больных, в том числе со сложной сосудистой патологией. Будет организован замкнутый цикл помощи, людям не придётся ездить в другие учреждения», – подчеркнул руководитель филиала.

Ранее сообщалось, что по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» для Псковской области предусмотрено выделение трёх миллиардов рублей на 2026–2030 годы.