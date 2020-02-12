Медалью Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству награждён Александр Козловский
Медалью Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству награждён куратор псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Госдумы, секретарь отделения партии «Единая Россия» в Псковской области Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе реготделения партии.
Награждение состоялось на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
«Такие награды – кредит доверия и стимул работать еще продуктивнее», - подчеркнули в региональном отделении.