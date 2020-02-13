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Более 345 тысяч рублей похитила бывшая сотрудница почты в Невельском районе

В Невельском районе бывшая сотрудница почты похитила 345 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Из материалов дела известно, что речь идет о начальнице отделения почтовой связи «Опухлики» Невельского почтамта Управления федеральной почтовой связи Псковской области – филиала ФГУП «Почта России». 40-летняя женщина в период с февраля по сентябрь 2018 года совершала хищение средств путем присвоения наличных, находящихся в кассе отделения почтовой связи. Денежные средства обвиняемая потратила на личные нужды.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Виновная также должна будет выплатить причиненный ущерб в полном объеме.

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