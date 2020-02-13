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Общество

«ПолитСтартап» запускает «Единая Россия» в Псковской области

Партия «Единая Россия» запускает в Псковской области кадровый проект «ПолитСтартап 2020». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, проект направлен на обучение и наставничество молодых людей, которые желают принять участие в процедуре предварительного голосования и избирательных кампаниях.

В число региональных наставников войдут представители депутатского корпуса региона, секретари местных отделений «Единой России» и региональные политтехнологи. Участником проекта может стать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

Проект стартовал 12 февраля. До 5 мая все желающие могут зарегистрироваться на сайте проекта politstartup.er.ru.

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