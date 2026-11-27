Гастроэнтеролог объяснила, почему не стоит голодать после шести вечера

15:18, 27 ноября 2026, ПАИ

Праздничные застолья, нарушение привычного режима питания и употребление алкоголя создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Стадник в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, во время праздников люди часто пропускают привычные завтраки, обеды и ужины, заменяя обычную еду салатами с майонезом и алкоголем. Такие изменения становятся стрессом для организма.

Елена Стадник также высказалась против интервального голодания. По её мнению, длительные перерывы между приёмами пищи могут привести к застою желчи. Не поддерживает врач и универсальный совет не есть после 18:00.

Время последнего приёма пищи, пояснила гастроэнтеролог, нужно соотносить с режимом сна. Если человек ложится спать в 21:00, такой график может быть удобен. Но если засыпает в два часа ночи, длительный перерыв в питании не имеет смысла. Желудочно-кишечный тракт продолжает работать, вырабатываются ферменты, которые могут раздражать слизистые. Оптимально поесть за два-три часа до сна.

Кроме того, врач рекомендовала людям с наследственной предрасположенностью к заболеваниям ЖКТ внимательнее следить за здоровьем, регулярно проходить обследования и придерживаться здорового образа жизни.