«Они сами хотели быть изнасилованными». Жерару Депардье грозит до 15 лет тюрьмы

15:15, 27 ноября 2026, ПАИ

Парижский апелляционный суд 26 ноября отклонил апелляцию Жерара Депардье и постановил передать в суд дело об изнасиловании, заведённое против актёра ещё в 2018 году. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщает «Лента.ру».

Обвинения выдвинула 22-летняя актриса Шарлотт Арну. По её словам, Депардье, друг её отца, согласился дать ей советы о карьере. 7 августа 2018 года она приехала к нему домой в Париж. По показаниям Арну, беседа длилась всего 15 минут, после чего актёр набросился на неё и изнасиловал. Спустя несколько дней девушка приехала вновь, чтобы заставить его объясниться, но, по её словам, всё повторилось. Вскоре она обратилась в жандармерию.

Расследование длилось более пяти лет. В 2023 году Депардье опубликовал открытое письмо в Le Figaro, заявив, что никогда не совершал насилия над женщинами: «Это было бы то же самое, что пнуть в живот родную мать». По поводу ситуации с Арну он сказал, что был уверен в её согласии: «Она пришла ко мне сама лёгкой походкой, а когда вышла – вдруг заявила, что её изнасиловали». Позже на предварительных слушаниях актёр заявил: «Оглядываясь назад, думаю, что, может быть, согласия и не было. Возможно, я немного ошибся».

Основными доказательствами стали записи с камер в доме Депардье: на видео попало 90 процентов событий, о которых рассказала Арну. Суд также учёл показания гинеколога и моральное преимущество актёра – его статус, разницу в возрасте, дружбу с родителями девушки и солидные габариты (около 140 килограммов), тогда как Арну страдала анорексией и не могла оказать сопротивление. Записи были только видео, без звука, что позволило сторонам представить разные трактовки произошедшего.

Две недели назад Депардье отказался от апелляции по другому делу о сексуальном насилии. В мае 2025 года суд признал его виновным в нападении на двух женщин на съёмках фильма «Зелёные ставни» и приговорил к 18 месяцам условно, заключив, что артист «не понимает концепта согласия». 19 ноября стало известно ещё об одной жалобе: актриса из Восточной Европы обвинила Депардье и писателя Мишеля Уэльбека в групповом изнасиловании.

Скандалы сопровождают Депардье всю карьеру. В интервью 1977 года он признался, что в юности участвовал в групповых изнасилованиях, и заявил: «В этом не было ничего такого. Девушки сами хотели быть изнасилованными. Ну то есть нет такого явления, как изнасилование». Позже он объяснил скандал неточностью перевода.