В Пскове уточнят территории для реализации инициативных проектов

16:00, 27 ноября 2026, ПАИ

Изменения в порядок выдвижения и отбора инициативных проектов обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления. Встреча состоялась сегодня, 27 ноября, под председательством Константина Болотина, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Поправки предусматривают уточнение территорий, на которых в Пскове можно реализовывать инициативные проекты. Согласно действующему порядку, это две категории участков: земли общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности, а также территории, используемые муниципальными учреждениями, в том числе образовательными, культурными и спортивными организациями.

Кроме того, члены комитета рассмотрели несколько вопросов об утверждении границ территорий, на которых действуют территориальные общественные самоуправления (ТОС).