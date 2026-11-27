Переменная облачность и гололедица ожидаются в Псковской области 28 ноября

16:26, 27 ноября 2026, ПАИ

Переменную облачность без осадков прогнозируют в Псковской области 28 ноября. На дорогах местами сохранится гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём ожидается от –5 до 0.

В Пскове ночью столбики термометров покажут от –5 до –3 градусов, днём – от –3 до –1. Атмосферное давление будет низким.