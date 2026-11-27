Матвиенко предложила ввести платежи за ОМС для россиян, которые не работают официально, но имеют доходы

16:32, 27 ноября 2026, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать возможность введения платежей за обязательное медицинское страхование (ОМС) для граждан, которые официально не трудоустроены, но фактически работают и получают доходы, пишет РИА Новости.

Эту тему спикер Совфеда подняла 27 ноября на пленарном заседании, где обсуждался бюджет Федерального фонда ОМС на 2027–2029 годы. По словам Валентины Матвиенко, вопрос уже обсуждался во время парламентских слушаний по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Она предложила разделить неработающих граждан, за которых страховые взносы платит государство, и тех, кто числится безработным, но имеет скрытые доходы. Последним, по мнению Валентины Матвиенко, можно было бы установить хотя бы условный платёж за медицинское страхование.

Спикер Совфеда подчеркнула, что инициатива не должна затрагивать детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и людей, которые не могут работать по объективным причинам. Обязательства по оплате их медицинского страхования должны остаться за государством.

Матвиенко также заявила, что никто не собирается лишать граждан гарантированной Конституцией медицинской помощи. При этом она обратила внимание, что региональные бюджеты ежегодно направляют около 1,3 трлн рублей на оплату ОМС неработающего населения.

К проработке предложения спикер предложила подключить профильный комитет Совета Федерации, Федеральный фонд ОМС и Счётную палату. По её словам, вопрос требует открытого общественного обсуждения, а возможная мера должна предусматривать солидарную ответственность граждан за финансирование системы здравоохранения.