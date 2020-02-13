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Общество

Эксперт назвал причины наезда на пешеходов в Пскове

Нарушение водителями правил дорожного движения и неаккуратность пешеходов при выходе на проезжую часть – основные причины попадания людей под колёса транспорта в Пскове. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт 13 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

По его словам, с начала текущего года в Пскове зарегистрированы 24 дорожно-транспортных происшествия, из них 16 – наезды на пешеходов, 1 – падение пассажира, остальные – столкновения транспортных средств. В ДТП погиб один человек – пешеход, переходящий улицу возле дома №62 на улице Инженерной.

«Если разбирать анализ наездов на пешеходов, то 5 ДТП произошли в дворовых территориях, остальные – на нерегулируемых пешеходных переходах», - пояснил начальник псковского ГИБДД.

Владимир Папорт также отметил, что пешеходы попадают под колёса транспорта по двум причинам. «Это нарушение водителями пунктов 14.1 и 14.2 правил дорожного движения и неаккуратность пешеходов, когда они выходят на проезжую часть. Пешеходы забывают четвертый раздел ПДД, где сказано, что перед выходом на проезжую часть, пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода», - пояснил он и подчеркнул, что каждый гражданин должен заботиться о своей безопасности и соблюдать ПДД.

Псковских пешеходов призывают использовать фликеры – светоотражающие элементы, которые делают из специально предназначенного материала, способного отдавать направляемые на него лучи света назад к его источнику. 

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